N'Sakala'dan Beşiktaş'a sevindirici haber!

Futbol oynamasına engel bir durum olmayan Fabrice N'Sakala, yakın zamanda antrenmanlara başlayacak.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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N'Sakala'dan Beşiktaş'a sevindirici haber!
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25 Ağustos 2021 16:42
Gaziantep maçında yere yığıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'nın sonuçları belli oldu.

N'Sakala'nın futbol oynamasına engel bir durum olmadığı, yakın zamanda antrenmanlara tekrar başlayacağı belirtildi.

Beşiktaş'a Ağustos 2020'de Alanyaspor'dan transfer olan 31 yaşındaki Kongolu sol bek, Beşiktaş formasıyla 37 resmi maça çıktı ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.


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