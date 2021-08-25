N'Sakala'dan Beşiktaş'a sevindirici haber!

Gaziantep maçında yere yığıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'nın sonuçları belli oldu.



N'Sakala'nın futbol oynamasına engel bir durum olmadığı, yakın zamanda antrenmanlara tekrar başlayacağı belirtildi.



Beşiktaş'a Ağustos 2020'de Alanyaspor'dan transfer olan 31 yaşındaki Kongolu sol bek, Beşiktaş formasıyla 37 resmi maça çıktı ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.



