N'Koudou: "Olanları anlamıyorum"

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
N'Koudou: 'Olanları anlamıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2021 21:14
Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte N'Koudou'nun sözleri:

"Ne diyebilirim bilemiyorum. Kötü bir süreçteyiz. Başımızı dik tutmalı, daha çok birlikte kalmalıyız. Anlayamıyorum olanları. Günbegün çalışarak daha iyi olmalıyız.

Konsantrasyon sorunu mu var, ben yorum yapamam. Ben futbolcuyum. Daha çok çalışmalı ve sonraki maçı kazanmalıyız. Diyebileceğim şey bu."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.