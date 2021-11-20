Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte N'Koudou'nun sözleri:



"Ne diyebilirim bilemiyorum. Kötü bir süreçteyiz. Başımızı dik tutmalı, daha çok birlikte kalmalıyız. Anlayamıyorum olanları. Günbegün çalışarak daha iyi olmalıyız.



Konsantrasyon sorunu mu var, ben yorum yapamam. Ben futbolcuyum. Daha çok çalışmalı ve sonraki maçı kazanmalıyız. Diyebileceğim şey bu."





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