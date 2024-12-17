Mykhaylo Mudryk'in doping cezası pozitif!

Chelsea'nin bonuslar dahil 100 milyon euro bonservis ödediği Mykhaylo Mudryk'in doping testinin pozitif çıktığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mykhaylo Mudryk'in doping cezası pozitif!
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17 Aralık 2024 12:50
Chelsea forması giyen Mykhaylo Mudryk, şok bir haberle gündeme geldi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki futbolcu, yakın zamanda verdiği bir numunenin ardından doping testini geçemedi. Ukrayna medyasındaki haberlerde, Mudryk'ten ekim ayı sonunda alınan A numunesinde yasaklı madde tespit edildiği belirtildi.

B NUMUNESİ BEKLENİYOR

Mudryk için şu anda B numunesinin sonuçlarının beklendiği ve bu numunenin sonuçlarının da önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedildi.

BEKLEYEN CEZA!

Mudryk, doping yaptığının kesinlik kazanması halinde futboldan 4 yıl men cezası alabilir.

Paul Pogba da geçtiğimiz yıl Juventus'ta oynadığı dönemde doping testinin pozitif çıkmasının ardından futboldan 4 yıl men cezası almıştı. Fransız yıldız, daha sonra cezasını CAS'a taşımış ve CAS, Pogba'nın yasaklı maddeyi bilinçli kullanmadığına hükmederek yıldız futbolcunun cezasını 18 aya düşürmüştü.

EN SON 28 KASIM'DA OYNADI

Chelsea, 23 yaşındaki Mudryk'i Ocak 2023'te bonuslar dahil 100 milyon euro bedelle Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibinde bu sezon son maçına 28 Kasım'daki Heidenheim maçında çıkan Mudryk, toplamda ise bu sezon süre bulduğu 15 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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