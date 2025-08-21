Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Wilfried Singo için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Lequipe'in haberine göre; Monaco'nun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Fildişili sağ bek, Galatasaray'ın yaptığı teklifi geri çevirdi.
Monaco yönetimi, 23 yaşındaki oyuncu için 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Singo'nun, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'a Singo'dan kötü haber!
Galatasaray'ın gündemindeki Wilfried Singo, yapılan teklifi geri çevirdi. Monaco, 23 yaşındaki sağ bek için 40 milyon euro bonservis istiyor.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Wilfried Singo için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Arsenal'de Havertz yerine Eze
-
9
Osayi Samuel'den Fenerbahçe paylaşımı!
-
8
Galatasaray'da Akanji için sıcak saatler!
-
7
Villarreal'den rekor transfer!
-
6
Galatasaray'dan Zaniolo için 20 milyon euro'luk talep
-
5
Galatasaray'a müjde: Leroy Sane
-
4
Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!
-
3
Beşiktaş'tan kanata samuray hamlesi: Nakamura!
-
2
Galatasaray'a Singo'dan kötü haber!
-
1
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
- 11:53 Fenerbahçe'de mutlu son: Alvarez
- 11:48 Leon Bailey'den Roma'ya kötü haber
- 11:32 Serdal Adalı'dan Riva ziyareti!
- 11:12 Trabzonspor'a Oulai şoku
- 10:59 1. Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor
- 10:52 Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor
- 10:06 Galatasaray'a Singo'dan kötü haber!
- 09:42 Beşiktaş, Lloyd Kelly'i gündemine aldı
- 09:17 Engin Verel: "Skriniar yüreğiyle çıkan 11 adamımız olsun"
- 09:01 Gürcan Bilgiç: "Baştan sona Benfica'nın istediği oldu"
- 08:31 Beşiktaş'tan kanata samuray hamlesi: Nakamura!
- 08:14 Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!
- 07:54 Galatasaray'a müjde: Leroy Sane
- 02:47 Fenerbahçe'de yine aynı sorun!
- 02:15 Panathinaikos - Samsunspor: Muhtemel 11'ler
- 02:06 Başakşehir - Universitatea Craiova: Muhtemel 11'ler
- 01:50 Franjo Ivanovic: "Fenerbahçe baskı uyguladı"
- 01:48 Lausanne - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
- 01:39 Mert Müldür'den sakatlık yanıtı!
- 01:32 Amar Dedic: "Zor geçeceğini biliyorduk"
- 01:13 Pavlidis: "Fenerbahçe fırsat yaratamadı"
- 01:09 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- 00:51 Samuel Dahl: "Kırmızı kart işimizi zorlaştırdı"
- 00:40 İrfan Can Eğribayat: "İkinci maçı kazanmaya gideceğiz"
- 00:35 Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
- 00:31 Nelson Semedo: "Tur hala ortada"
- 00:17 Milan Skriniar: "Daha iyisini yapabilirdik"
- 00:15 Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
- 00:10 Fred: "Üzgünüz, maçı kazanabilirdik"
- 23:52 Fenerbahçe, turu Portekiz'e bıraktı!
- 23:43 Kerem'den Kadıköy'de flaş hamle!
- 23:18 Fenerbahçe, penaltı bekledi!
- 23:02 Osayi Samuel'den Fenerbahçe paylaşımı!
- 22:48 Jose Mourinho'dan flaş hareket!
- 22:22 Fenerbahçe, hayatını kaybeden yayıncı Jrokez'i maç öncesi andı
- 22:22 Roma'da Bailey sakatlandı!
- 22:16 Arsenal'de Havertz yerine Eze
- 22:08 Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!
- 22:07 Manchester City'de ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan!
- 22:00 Kadıköy'de 4374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği!
- 21:30 12 Dev Adam, Litvanya'yı mağlup etti!
- 21:29 Serdar Dursun, Persepolis'ten ayrıldı
- 21:25 Kadıköy'de Kerem'e alkış!
- 21:10 FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet!
- 21:05 Mert Müldür, ilk 11'e geri döndü!
- 21:00 Fenerbahçe - Benfica: 11'ler
- 20:50 Thomas Reis: "Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz"
- 20:42 Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!
- 20:29 Wilfred Ndidi: "Yüzde yüz hazırım"
- 20:29 Mourinho: "Bugün burada kazanmak istiyoruz"
- 20:12 Peter Zeidler: "Beşiktaş'a karşı oynamak gurur verici"
- 20:00 Mirel Radoi: "Başakşehir bu iki maçın favorisi"
- 19:58 Solskjaer'den geleceği ile ilgili açıklama!
- 19:44 Galatasaray'dan Zaniolo için 20 milyon euro'luk talep
- 19:44 Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu kadroya aldı!
- 19:38 Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu!
- 19:27 Villarreal'den rekor transfer!
- 19:23 Bayer Leverkusen'den Timber'a ilgi!
- 19:12 Konyaspor, Jackson Muleka'yı transfer etti
- 19:11 Trabzonspor'dan Pereyra'ya 9 milyon dolar!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Leon Bailey'den Roma'ya kötü haber
Roma'da Bailey sakatlandı!
Arsenal'de Havertz yerine Eze
Manchester City'de ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan!
Villarreal'den rekor transfer!
Bayer Leverkusen'den Timber'a ilgi!
İtalyan Antrenörler Birliği'nden men talebi
Edon Zhegrova, adım adım Juventus'a!
Kai Havertz'ten Arsenal'e kötü haber!
Yoane Wissa için 46 milyon euro'ya ret!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Konyaspor
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|2
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|Antalyaspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|4
|Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|5
|Trabzonspor
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|6
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|4
|7
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|8
|Başakşehir
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|9
|Kayserispor
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|10
|Alanyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|11
|Fenerbahçe
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|12
|Rizespor
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|13
|Gençlerbirliği
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|14
|Kasımpaşa
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|15
|Kocaelispor
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|16
|Karagümrük
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|17
|Eyüpspor
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|0
|18
|Gaziantep FK
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|0