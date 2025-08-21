21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Malmö FF-Sigma Olomouc
20:00
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Galatasaray'a Singo'dan kötü haber!

Galatasaray'ın gündemindeki Wilfried Singo, yapılan teklifi geri çevirdi. Monaco, 23 yaşındaki sağ bek için 40 milyon euro bonservis istiyor.

calendar 21 Ağustos 2025 10:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Singo'dan kötü haber!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Wilfried Singo için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Lequipe'in haberine göre; Monaco'nun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Fildişili sağ bek, Galatasaray'ın yaptığı teklifi geri çevirdi. 

Monaco yönetimi, 23 yaşındaki oyuncu için 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Singo'nun, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

 
