Galatasaray'a Singo'dan kötü haber!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Wilfried Singo için sürpriz bir gelişme yaşandı.



Lequipe'in haberine göre; Monaco'nun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Fildişili sağ bek, Galatasaray'ın yaptığı teklifi geri çevirdi.



Monaco yönetimi, 23 yaşındaki oyuncu için 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.



PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO



Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Singo'nun, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.



