21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini belirledi!

Galatasaray, Nicolo Zaniolo hakkında kararını verdi. İtalyan futbolcu, belirli bir bonservis bedelinin üstünde teklif alırsa transferine izin verilecek.

calendar 21 Ağustos 2025 12:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da kadro şekilleniyor.

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo için Udinese, oyuncuyla yakından ilgileniyor. 

İtalya basınının haberine göre sarı-kırmızılıların Zaniolo için istediği ücret de belli oldu.

G.SARAY'IN BELİRLEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ



Oyuncu için kiralık bir formülü artık düşünmeyen ve tapusuyla göndernek isteyen Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon Euro arası bir bonservis talep ediyor.

UDINESE, RAKAMI FAZLA BULUYOR 

Ancak Udinese'nin bu rakamı fazla bulduğu ve bedeli düşürmeye çalıştığı ifade edildi.

OKAN BURUK'TAN ZANIOLO AÇIKLAMASI 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Zaniolo'nun performansından memnun olduğunu belirterek, oyuncunun takımda kalma ihtimaline dikkat çekmişti. Buruk, "Nicolo Zaniolo'nun antrenman performansı iyi gidiyor. Bu kez daha kolay adapte oldu. İki maçta da kullandım. Oyuncunun isteği de önemli ama şu an kalıyor gibi görünüyor. Teklif de gelmedi. Düşüncemiz o yönde" sözleriyle transfer iddiları hakkında konuşmuştu.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Zaniolo'nun, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İtalyan futbolcunun geleceği kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.