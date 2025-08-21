Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini belirledi!

Galatasaray'da kadro şekilleniyor.



Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo için Udinese, oyuncuyla yakından ilgileniyor.



İtalya basınının haberine göre sarı-kırmızılıların Zaniolo için istediği ücret de belli oldu.



G.SARAY'IN BELİRLEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ

Oyuncu için kiralık bir formülü artık düşünmeyen ve tapusuyla göndernek isteyen Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon Euro arası bir bonservis talep ediyor.Ancak Udinese'nin bu rakamı fazla bulduğu ve bedeli düşürmeye çalıştığı ifade edildi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Zaniolo'nun performansından memnun olduğunu belirterek, oyuncunun takımda kalma ihtimaline dikkat çekmişti. Buruk,sözleriyle transfer iddiları hakkında konuşmuştu.Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Zaniolo'nun, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.İtalyan futbolcunun geleceği kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.