20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Gürcan Bilgiç: "Baştan sona Benfica'nın istediği oldu"

Sabah Spor yazarı Gürcan Bilgiç, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu eşleşmesinin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe'nin kendi evinde 0-0 berabere kaldığı Benfica maçını değerlendirdi.

calendar 21 Ağustos 2025 09:01 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 09:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Gürcan Bilgiç: 'Baştan sona Benfica'nın istediği oldu'
Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda oynanan Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasını köşesinde yorumladı.

İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı;

"AMAN BİR TATSIZLIK ÇIKMASIN"


"Maç öncesi basın toplantılarında teknik direktörleri dinleyenler ve anlayanlar için sürprizler barındıran maç olmadı. İki Portekizli de rakibin ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyordu. İkili seriyi düşündüğünüzde "aman bir tatsızlık çıkmasın" hükmünün, maçın stratejisi olacağını anlamamak imkansızdı. Kadıköy yine maçı oynadı.

"YANIT VERMESİ GEREKEN SAHADAKİLERDİ"

 

Feyenoord karşılaşması sonrası Başkan Ali Koç, "Fabrika ayarlarımıza geri döndük" demişti tribünleri tarif ederken. İnanan ve isteyen "taraftarlar" yerlerinde ve üstlerine düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıydı. Buna yanıt vermesi gereken sahadakilerdi elbette.

"AZ KURNAZLIK DEĞİL BU"

Benfica'nın tek sürprizi Kerem Aktürkoğlu oldu. Transfer masasındaki oyuncuyu sahaya sürdüler. Beraberliğin iyi sonuç olduğu bir maçta rakip tribünleri de "iki arada, bir derede" bıraktılar. Az kurnazlık değil bu. 71'de Benfica 10 kişi kaldı. Öncesinde Talisca hamlesini yapmıştı Mourinho, sonrasında Oğuz Aydın ile bir hamle daha yaptı ve Fred'i de rakip ceza alanı çevresine gönderdi. Rakibi ittiler, Talisca ile etkili olmaya, pozisyonlar bulmaya başladılar. Yarım metre ile En-Nesyri'nin golü ofsayta takıldı.

"MOURINHO KENDİ KLASİĞİNİ BOZMADI"

 

Sürece bakarsak, başından sonuna kadar Benfica'nın istediği gibi bir süreç oynandı. Mourinho kendi klasiğini bozmadı, hedefi kazanmak yerine "kaybetmemek" olarak belirlemişti; o da istediğini aldı. Lizbon'da Luz Stadı'ndaki atmosferde yine aynı direnç ile oynayacaklar. Sonuç; rövanşa gidecekleri futbol değil, müthiş bir mücadele bekliyor." 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
