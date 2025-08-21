20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Beşiktaş, Lloyd Kelly'i gündemine aldı

Beşiktaş, Juventus'un 26 yaşındaki İngiliz stoperi Lloyd Kelly'ye teklif yaptı. Savunmacıya Sunderland'in de talip olduğu belirtiliyor.

calendar 21 Ağustos 2025 09:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Lloyd Kelly'i gündemine aldı
Beşiktaş için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Tuttosport siyah-beyazlıların Juventus forması giyen 26 yaşındaki stoper Lloyd Kelly ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde, Lloyd'un hazırlık döneminde yükselen performansının dikkatleri üzerine çektiği belirtildi.

Bu çıkışın ardından hem İngiltere'den Sunderland hem de Beşiktaş'ın kontratı 2029'da bitecek İngiliz savunmacıya teklif götürdüğü kaydedildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonun devre arasında Juventus'a transfer olan deneyimli stoper, 19 resmi maçta forma giyerken gol ve asit katkısı yapmadı.

