20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Beşiktaş'tan kanata samuray hamlesi: Nakamura!

Sol kanat transferi için harekete geçen siyah-beyazlılar, Reims'in Japon yıldızı Keito Nakamura'yı kadrosuna katmak için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

calendar 21 Ağustos 2025 08:31
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan kanata samuray hamlesi: Nakamura!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Uzun süredir sol kanat transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, rotasını Fransa'ya çevirdi.

Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 2'de Reims forması giyen Japon yıldız Keito Nakamura için kesenin ağzını açtı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Reims kulübüne son saatlerde 15 milyon Euro'luk resmi teklif sundu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 40 maça çıkan Nakamura, 12 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.