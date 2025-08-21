21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
Malmö FF-Sigma Olomouc
20:00
Brann-AEK Larnaca
20:00
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
Lech Poznan-Genk
21:30
Aberdeen-FCSB
21:45
Rijeka-PAOK
21:45
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
Rosenborg-Mainz 05
19:00
Başakşehir-U.Craiova
20:45
Anderlecht-AEK Athens
21:00
Sparta Prag-Riga FC
21:00
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
Levski-Alkmaar
21:00
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
Lausanne-Beşiktaş
21:15
Shelbourne-Linfield
21:45

Trabzonspor'a Oulai şoku

Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulai, Bastia'dan kalan 4 maçlık cezası nedeniyle gündeme geldi. Ceza TFF tarafından onanırsa genç oyuncu, sıradaki 4 karşılaşmada forma giyemeyecek.

calendar 21 Ağustos 2025 11:12 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 11:19
Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulaï, eski takımı Bastia'dan kalan cezası nedeniyle gündeme geldi.

Genç futbolcunun, Bastia formasıyla çıktığı son maçta sahaya girerek rakibine müdahale ettiği ve bu nedenle kırmızı kart görüp 4 maç ceza aldığı ortaya çıktı.

Yaşanan gelişmenin ardından bordo-mavili yönetim, Oulaï'nin eski kulübü Bastia ile temasa geçti. Fransız ekibinin söz konusu cezaya ilişkin olarak Fransa Futbol Federasyonu'na itiraz edeceği öğrenildi.


Ceza Türkiye'de geçerli olabilir

Süreç sonunda çıkacak kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilmesi halinde, cezanın Türkiye'de de geçerli olacağı ifade ediliyor.

Söz konusu cezanın geçerli olması durumunda Christ Inao Oulai, Trabzonspor'un Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.

Christ Inao Oulaï'nin Trabzonspor kariyeri, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin şans vermesi durumunda Fatih Karagümrük maçı ile başlayacak.

(61Saat)

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
