Trabzonspor'a Oulai şoku

Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulaï, eski takımı Bastia'dan kalan cezası nedeniyle gündeme geldi.
Genç futbolcunun, Bastia formasıyla çıktığı son maçta sahaya girerek rakibine müdahale ettiği ve bu nedenle kırmızı kart görüp 4 maç ceza aldığı ortaya çıktı.
Yaşanan gelişmenin ardından bordo-mavili yönetim, Oulaï'nin eski kulübü Bastia ile temasa geçti. Fransız ekibinin söz konusu cezaya ilişkin olarak Fransa Futbol Federasyonu'na itiraz edeceği öğrenildi.
Ceza Türkiye'de geçerli olabilir
Süreç sonunda çıkacak kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilmesi halinde, cezanın Türkiye'de de geçerli olacağı ifade ediliyor.
Söz konusu cezanın geçerli olması durumunda Christ Inao Oulai, Trabzonspor'un Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.
Christ Inao Oulaï'nin Trabzonspor kariyeri, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin şans vermesi durumunda Fatih Karagümrük maçı ile başlayacak.
(61Saat)
