21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Malmö FF-Sigma Olomouc
20:00
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Serdal Adalı'dan Riva ziyareti!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Riva'da TFF yönetimiyle yaptığı kritik toplantıda hakem performanslarını ve atamaları masaya yatırdı. Siyah-beyazlı kulüp, Halil Umut Meler ve Özgür Yankaya'ya yönelik şikayetlerini iletti.

Serdal Adalı'dan Riva ziyareti!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşmek üzere bugün Riva'ya gitti.

Gerçekleştirilen toplantıda, Beşiktaş cephesinin özellikle son dönemdeki hakem kararlarına yönelik rahatsızlıklarını dile getirdiği öğrenildi.

HALİL UMUT MELER ŞİKAYETİ

Siyah-beyazlı kulüp, Halil Umut Meler'in saha içi yönetimi ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın müdahaleleriyle ilgili ciddi şikayetlerini TFF yetkililerine iletti.

HAKEM ATAMALARI



Adalı'nın ayrıca, yeni sezonda hakem atamaları ve yönetimlerinin daha şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi yönünde taleplerini de gündeme getirdiği bildirildi. Beşiktaş yönetiminin, hakem performanslarının değerlendirilme süreci ve VAR kayıtlarının daha açık hale gelmesi konusunda da öneriler sunduğu belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
