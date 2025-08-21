Galatasaray'ın bu sezon en dikkat çeken transferlerinden biri olan Leroy Sane'nin maliyeti çıkarıldı.
Alvaro Morata ve Przemyslaw Frankowski'den sonra Derrick Köhn'e veda eden sarı kırmızılılar, hem yabancı kontenjanını boşalttı hem de yıldızı Leroy Sane'nin 12 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetini karşıladı.
İtalyan ekibi Como'ya giden İspanyol forvetten 5 milyon Euro tazminat alan sarı-kırmızılı yönetim, Köhn'den 4 milyon Euro bonservis kazandı.
Rennes'e gönderilen Frankowski'den 2.7 milyon Euro kiralama bedeli elde eden Galatasaray, kasasına 11.7 milyon Euro koydu.
Galatasaray'a müjde: Leroy Sane
Galatasaray, Morata, Köhn ve Frankowski'den gelen 11.7 milyon euro ile Leroy Sane'nin 12 milyon euroluk yıllık maliyetini karşıladı.
Galatasaray'ın bu sezon en dikkat çeken transferlerinden biri olan Leroy Sane'nin maliyeti çıkarıldı.
Galatasaray
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Manchester City'de ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan!
-
9
Osayi Samuel'den Fenerbahçe paylaşımı!
-
8
Galatasaray'a Vitao için indirim!
-
7
Villarreal'den rekor transfer!
-
6
Beşiktaş'tan kanata samuray hamlesi: Nakamura!
-
5
Galatasaray'dan Zaniolo için 20 milyon euro'luk talep
-
4
Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!
-
3
Galatasaray'da Akanji için sıcak saatler!
-
2
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!
-
1
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
- 09:42 Beşiktaş, Lloyd Kelly'i gündemine aldı
- 09:17 Engin Verel: "Skriniar yüreğiyle çıkan 11 adamımız olsun"
- 09:01 Gürcan Bilgiç: "Baştan sona Benfica'nın istediği oldu"
- 08:31 Beşiktaş'tan kanata samuray hamlesi: Nakamura!
- 08:14 Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!
- 07:54 Galatasaray'a müjde: Leroy Sane
- 02:47 Fenerbahçe'de yine aynı sorun!
- 02:15 Panathinaikos - Samsunspor: Muhtemel 11'ler
- 02:06 Başakşehir - Universitatea Craiova: Muhtemel 11'ler
- 01:50 Franjo Ivanovic: "Fenerbahçe baskı uyguladı"
- 01:48 Lausanne - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
- 01:39 Mert Müldür'den sakatlık yanıtı!
- 01:32 Amar Dedic: "Zor geçeceğini biliyorduk"
- 01:13 Pavlidis: "Fenerbahçe fırsat yaratamadı"
- 01:09 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- 00:51 Samuel Dahl: "Kırmızı kart işimizi zorlaştırdı"
- 00:40 İrfan Can Eğribayat: "İkinci maçı kazanmaya gideceğiz"
- 00:35 Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
- 00:31 Nelson Semedo: "Tur hala ortada"
- 00:17 Milan Skriniar: "Daha iyisini yapabilirdik"
- 00:15 Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
- 00:10 Fred: "Üzgünüz, maçı kazanabilirdik"
- 23:52 Fenerbahçe, turu Portekiz'e bıraktı!
- 23:43 Kerem'den Kadıköy'de flaş hamle!
- 23:18 Fenerbahçe, penaltı bekledi!
- 23:02 Osayi Samuel'den Fenerbahçe paylaşımı!
- 22:48 Jose Mourinho'dan flaş hareket!
- 22:22 Fenerbahçe, hayatını kaybeden yayıncı Jrokez'i maç öncesi andı
- 22:22 Roma'da Bailey sakatlandı!
- 22:16 Arsenal'de Havertz yerine Eze
- 22:08 Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!
- 22:07 Manchester City'de ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan!
- 22:00 Kadıköy'de 4374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği!
- 21:30 12 Dev Adam, Litvanya'yı mağlup etti!
- 21:29 Serdar Dursun, Persepolis'ten ayrıldı
- 21:25 Kadıköy'de Kerem'e alkış!
- 21:10 FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet!
- 21:05 Mert Müldür, ilk 11'e geri döndü!
- 21:00 Fenerbahçe - Benfica: 11'ler
- 20:50 Thomas Reis: "Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz"
- 20:42 Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!
- 20:29 Wilfred Ndidi: "Yüzde yüz hazırım"
- 20:29 Mourinho: "Bugün burada kazanmak istiyoruz"
- 20:12 Peter Zeidler: "Beşiktaş'a karşı oynamak gurur verici"
- 20:00 Mirel Radoi: "Başakşehir bu iki maçın favorisi"
- 19:58 Solskjaer'den geleceği ile ilgili açıklama!
- 19:44 Galatasaray'dan Zaniolo için 20 milyon euro'luk talep
- 19:44 Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu kadroya aldı!
- 19:38 Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu!
- 19:27 Villarreal'den rekor transfer!
- 19:23 Bayer Leverkusen'den Timber'a ilgi!
- 19:12 Konyaspor, Jackson Muleka'yı transfer etti
- 19:11 Trabzonspor'dan Pereyra'ya 9 milyon dolar!
- 19:07 Antalyaspor Başkanı Perçin: "Savic ile anlaştık"
- 19:03 Beşiktaş'a yerli golcü: Deniz Gül!
- 19:01 İtalyan Antrenörler Birliği'nden men talebi
- 18:58 Galatasaray, Rabiot'u listeye ekledi!
- 18:49 Edon Zhegrova, adım adım Juventus'a!
- 18:40 Kai Havertz'ten Arsenal'e kötü haber!
- 18:27 Çağdaş Atan: "İyi bir takıma karşı oynayacağız"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Roma'da Bailey sakatlandı!
Arsenal'de Havertz yerine Eze
Manchester City'de ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan!
Villarreal'den rekor transfer!
Bayer Leverkusen'den Timber'a ilgi!
İtalyan Antrenörler Birliği'nden men talebi
Edon Zhegrova, adım adım Juventus'a!
Kai Havertz'ten Arsenal'e kötü haber!
Yoane Wissa için 46 milyon euro'ya ret!
Napoli'den Eljif Elmas için teklif!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Konyaspor
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|2
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|Antalyaspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|4
|Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|5
|Trabzonspor
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|6
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|4
|7
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|8
|Başakşehir
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|9
|Kayserispor
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|10
|Alanyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|11
|Fenerbahçe
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|12
|Rizespor
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|13
|Gençlerbirliği
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|14
|Kasımpaşa
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|15
|Kocaelispor
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|16
|Karagümrük
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|17
|Eyüpspor
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|0
|18
|Gaziantep FK
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|0