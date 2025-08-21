20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Galatasaray'a müjde: Leroy Sane

Galatasaray, Morata, Köhn ve Frankowski'den gelen 11.7 milyon euro ile Leroy Sane'nin 12 milyon euroluk yıllık maliyetini karşıladı.

calendar 21 Ağustos 2025 07:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a müjde: Leroy Sane
Galatasaray'ın bu sezon en dikkat çeken transferlerinden biri olan Leroy Sane'nin maliyeti çıkarıldı. 

Alvaro Morata ve Przemyslaw Frankowski'den sonra Derrick Köhn'e veda eden sarı kırmızılılar, hem yabancı kontenjanını boşalttı hem de yıldızı Leroy Sane'nin 12 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetini karşıladı. 

İtalyan ekibi Como'ya giden İspanyol forvetten 5 milyon Euro tazminat alan sarı-kırmızılı yönetim, Köhn'den 4 milyon Euro bonservis kazandı.

Rennes'e gönderilen Frankowski'den 2.7 milyon Euro kiralama bedeli elde eden Galatasaray, kasasına 11.7 milyon Euro koydu.



TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
