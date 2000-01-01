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Myers: "Þu anda, bir garajda ilk þarkýlarýný çalan bir grup gibiyiz"

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Klay Thompson'dan yoksun olan Warriors ekibinin "mola" döneminde olduðunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Klay Thompson'dan yoksun olan Warriors ekibinin "mola" döneminde olduðunu söyledi.

Warriors ekibi arka arkaya beþ sezon Final serisinde oynamýþ olmasýna raðmen, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarýnda kadrosunda gördüðü sakatlýklar, çekiþme döngüsünde bulunduklarý yeri belirlemeyi zorlaþtýrmýþtý.

Myers, ekibin mevcut durumu hakkýnda þu açýklamalarý yaptý:

"Saðlýksýz bir ekibi deðerlendirmek zordur. Ama neler yapabileceðimizi görmek beni heyecanlandýrýyor. Çok 'yeni' bir durumdayýz. Þu anda garajda þarkýlarýný ilk kez çalan bir grup gibiyiz. Bazen ya davulcu çok gürültülü oluyor ya da solist 'Hey, gitarýn sesini kýs' diyor. Biz þu anda böyleyiz. Tam olarak oluþmamýþ bir grubuz."

Myers, Warriors'ýn yaþam döngüsünün hangi noktasýnda olduklarý sorulduðunda ise þu ifadeyi kullandý:

"Klay olmadan, mola dönemindeyiz."


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