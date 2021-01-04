Mustafa Tokgöz: 'Misafirin adabı olmalı'

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'da basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Maç sonunda yaşanan olaylarla ilgili konuşan Tokgöz, "Misafirin bir adabı olmalı" dedi.



Mustafa Tokgöz'ün açıklamaları şu şekilde;



"FİTİLİ SERGEN HOCA ATEŞLEDİ"



"Kayserispor, Süper Lig'de birçok kulübe ev sahipliği yapmış bir takım. Kulübelerin arkasında yedek oyuncular, antrenörler ve kulüp çalışanları bulunuyor. İlk ateşin çıkma yeri, Sergen Hoca'nın yapmış olduğu bir hareket var maalesef gol atmanın sevinciyle. Ama Sergen Hoca buranın da ekmeğini yemiştir. Bazen dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü biz bulunduğumuz konum itibariyle gergin bir maç oynadık ve bu kulübün malzemecisinden antrenörüne herkes, kazanmak için bu sahaya çıkıyor."



"SAKİN OLMALARI İÇİN UYARDIM"



"Türk kültüründe misafirin bir adabı olmalı. Maç içerisinde Beşiktaşlı yöneticilerimizden sürekli bir bağırma, sürekli bir sahaya laf atma... Biz kendilerine bir şey demedik, küçük küçük uyarılarda bulunduk, "Oturun lütfen sakin olun" diye ben kaç kere uyarıda bulundum. Onlar, puandan dolayı bir şampiyonluk iddiaları olduğu için gergin olabilir. Ama kulüp yöneticilerinin olgun olması gerekiyor. Biz olgun davrandık. Kendileri istenmeyen olayları biraz daha ateşlediler. En gergin anda yanlarına gittim ve sakin olmaları için uyardım. O konuda hala inatlarını sürdürdüler ve bir gerginlik yaşandı."



"SALDIRIYI GÖRMEDİM"



"Saldırıyı ben görmedim, ne olduğunu da bilmiyorum. Güvenlik kameralarından bakıyorlar, varsa bir şey çıkacak. Milletvekilimiz koridordaydı ama kesinlikle bir yakınlaşma olmadı. Zaten orada polis de vardı. Bir yakınlaşma ben görmedim. İddia ediyorlar ama kimle ne olduğu belli değil. Dikkat edilmesi gereken konu misafir olarak ortamı germemek. Bire bir konuştuğumuzda her iki taraf da beyefendi şekilde davrandı. Biraz anlayış göstermeleri lazım. Bizim tarafımızdan herhangi bir küfür gelmedi ama onlar maalesef sevinçlerini abartıyorlar. Biraz adaba usule dikkat etmek gerek."



