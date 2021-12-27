Mustafa Muhammed'in bonservisi alındı

Galatasaray, kadrosunda kiralık olarak bulunan Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı. 2025 yılına kadar resmi sözleşme imzalandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mustafa Muhammed'in bonservisi alındı
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27 Aralık 2021 18:47
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray Kulübü, Mustafa Muhammed'in opsiyonunun 4 milyon dolar ödenecek kullanıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada "Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir." denildi.

24 yaşındaki Mısırlı futbolcuya 2022-2023 sezonunda 900 bin dolar, 2023-2024 sezonunda 1 milyon dolar ve 2024-2025 sezonunda ise 1,2 milyon dolar maaş ödeneceği açıklandı.

İŞTE AÇIKLAMA

"Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda, anılan sözleşme gereğince Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile Şirketimiz arasında 2020/2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, Şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla arasında 2022/2023 sezonu için 900.000 Dolar, 2023/2024 sezonu için 1.000.000 Dolar ve 2024/2025 sezonu için 1.200.000 Dolar tutarında sabit ücret karşılığında üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir."

 

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