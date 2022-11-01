Mustafa Muhammed, G.Saray'ın yeni yıldızlarını solladı

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed kiralık gittiği Nantes'ta başarılı performans gösteriyor. Galatasaray'ın kiralık verdiği Mustafa Muhammed, 19 resmi maçta 5 gol, 2 asist üretti. Onun yerine alınan İcardi, Mertens ve Seferovic'in ise 1'er golü var.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mustafa Muhammed, G.Saray'ın yeni yıldızlarını solladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2022 13:00
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray'ın hücum hattına takviye ettiği dünyaca ünlü yıldızlar henüz beklentileri karşılayamazken Nantes'e kiralanan Mustafa Muhammed, gollerine devam ediyor.

Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi ve Dries Mertens'in ligde 1'er golü bulunurken Seferovic ise tek gol sevincini kupadaki Kastamonuspor maçında yaşadı.

Mustafa Muhammed ise Nantes formasıyla 5. golünü Clermont'a attı. Mısırlı, bu sezon 19 resmi maçta 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt katkı verdi. G.Saray'da en skorer isim ise 5 gol, 3 asisti bulunan Gomis. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ