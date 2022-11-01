Galatasaray'ın hücum hattına takviye ettiği dünyaca ünlü yıldızlar henüz beklentileri karşılayamazken Nantes'e kiralanan Mustafa Muhammed, gollerine devam ediyor.



Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi ve Dries Mertens'in ligde 1'er golü bulunurken Seferovic ise tek gol sevincini kupadaki Kastamonuspor maçında yaşadı.



Mustafa Muhammed ise Nantes formasıyla 5. golünü Clermont'a attı. Mısırlı, bu sezon 19 resmi maçta 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt katkı verdi. G.Saray'da en skorer isim ise 5 gol, 3 asisti bulunan Gomis.







