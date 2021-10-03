Mustafa Muhammed'den iki gol itirafı

Galatasaray'ın Rizespor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Mustafa Muhammed konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'den iki gol itirafı
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03 Ekim 2021 21:28
Galatasaray'ın Rizespor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Mustafa Muhammed, karşılaşmanın ardından konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Muhammed, "Hocamıza çok teşekkürler bana güvendiği için. Bugün 2 gol attım ama kazanmak önemli. Takım arkadaşlarıma teşekkürler. Bugün tek düşüncemiz buradan 3 puanla ayrılmaktı, iyi bir sonuç aldık." dedi.

Uzun süre gol atamadığı için motive olduğunu belirten Mısırlı oyuncu, "Uzun süre gol atamamak beni daha da hırslandırıyor. Daha çok çalıştım, çabaladım. Hocalarım da yardım ettim. Allah'a şükür ediyorum, hocalar fazlasıyla yardımcı oluyor. Bu sayede gollerimle geri döndüm." ifadelerini kullandı.


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