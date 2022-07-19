"KAP" AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan Mısırlı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrıldı.Fransa Ligi takımlarından Nantes, Mısırlı golcü için Galatasaray ile 250 bin euro kiralama, 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu ile anlaşmaya vardı.Fransız ekibine kiralık olarak transfer olan Mustafa Muhammed'i, kamp yapılan otelin önünden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu uğurladı.Takım arkadaşlarına veda ederken gözyaşlarına hakim olamadığı belirtilen Mustafa Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.