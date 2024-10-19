Mustafa Gürsel: "Bugün önemli olan kazanmaktı"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, evinde Fatih Karagümrük'e karşı alınan 1-0 'lık galibiyet sonrasında açıklamalar yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'Bugün önemli olan kazanmaktı'
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19 Ekim 2024 17:06
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktör Mustafa Gürsel, "Bugün önemli olan kazanmaktı ve başarılı olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli maç arasının ardından önemli bir rakibe karşı mücadele verdiklerini söyledi.

Maçın sonucunun puan farkı açısından önemine vurgu yapan Gürsel, şöyle konuştu:

"Bizim için ya yukarıyı yakalama ya da yerimizde sayma maçıydı, maçtan önce de bunun bilincindeydik. Maç da dengeli oynandı, ilk yarıda golü bulduk ama ikinciyi bulamadık. Sakatlanan ve çıkan oyuncumuz da oldu. Oyunun son bölümünde 5'liye döndük. İkinci golü bulamayınca kazanmak için gereken hamleleri yaptık ve kazanmasını bildik. Bugün önemli olan kazanmaktı ve başarılı olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu galibiyeti, morali, motivasyonu oyuna ve sonraki haftalara yansıtarak elimizden gelen neyse yapacağız."

 

 
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