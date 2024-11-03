Mustafa Çulcu: 'Hakemler işi ticarete dökmüş'

Süper Lig'in eski hakemi Mustafa Çulcu, faal hakemlerin avukatlar aracılığıyla küfürlü paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcılarını dava ederek bunu bir gelir kapısı haline getirdiğini belirtti.



Mustafa Çulcu yaptığı açıklamada, "Hakemler işi ticarete dökmüş. Bir tane avukat, üst düzey faal bir hakeme '1 milyon vereyim, hakaret davalarını takip edelim' diyor. Hakem bu teklifi kabul ediyor ve parayı alıyor. O hakem geliyor diğer hakemlere bunu anlatıyor. Onlar 'ne yapıyorsun, sen salak mısın! Biz beşer milyon aldık' diyorlar. O hakem tekrar o 1 milyonu avukata götürüyor. 'Arkadaşlarım 5'er milyon almış ben de 5 milyon istiyorum.' diyor. Avukat bunu kabul etmiş." ifadelerini kullandı.



Çulcu ayrıca, "Bu maçlarda çıkan hatalardan, öbür tarafta beklentiler yükseliyor. Küfür yiyip orada ticaret yapıyorlar. 5-10 milyonlardan bahsediliyor, 150-200 dosyadan bahsediliyor. Burada disiplin ve kontrol kaçmış." diye konuştu.



BU HAKEMLER KİMLER?



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük, kendileri hakkında küfürlü paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcılarını dava ederek bunu bir gelir kapısı haline getirdiler.



"5-6 YIL ÖNCESİNE KADAR DAVA AÇIYORLAR"



Haberde, bu gelişmenin iki savcı tarafından doğrulandığı ve iki hakemin 5-6 yıl öncesine ait paylaşımlar hakkında dahi dava açtıkları ifade edildi.



"350 CİVARINDA DAVA!"



Öte yandan haberde, kendileri hakkında küfürlü paylaşımlarda bulunan kullanıcılar için Arda Kardeşler'in 200 civarında, Zorbay Küçük'ün ise 150 civarında dava açtığı belirtildi.



İki hakemin, davalarda uzlaşı bedeli olarak 50 bin TL ile 100 bin TL arasında bir bedel talep ettiği kaydedildi.



