  •  
    Galatasaray'da cevabı bekleyen 9 kritik soru
  •  
    Igor Tudor'dan Terim için FLAŞ bir açıklama
  •  
    Fenerbahçe'de vedaya hazırlanan EN İYİ 11!
  •  
    Ve Gerrard İMZAYI attı, F.Bahçe'yi duyurdular
  •  
    Türkiye'ye yılın transfer sürprizi kapıda; o teklif

Mustafa Cengiz'in listesi belli oldu

Galatasaray'da başkan adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz'in listesi de belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Mustafa Cengiz'in listesi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2018 17:51
İlgili Haberler
Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz, başkan adaylığı için başvurusunu yaptı ve listesi de belli oldu.

İşte Mustafa Cengiz'in listesi:

Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kancal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için