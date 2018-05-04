Mustafa Cengiz'in listesi belli oldu

Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz, başkan adaylığı için başvurusunu yaptı ve listesi de belli oldu.
İşte Mustafa Cengiz'in listesi:
Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kancal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru
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İşte Mustafa Cengiz'in listesi:
Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kancal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın