Mustafa Cengiz: 'Kimseyle transfer yarışında değiliz'

Galatasaray'da yeni transfer Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı atarken Mustafa Cengiz'den açıklamalar geldi.



Başkan Mustafa Cengiz, Kerem'in Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını belirterek Galatasaray TV'ye şu açıklamaları yaptı:



"TRANSFER YARIŞINDA DEĞİLİZ"



"Ben sevgili Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek, itina göstererek yapıyoruz. Hiçbir kulüple transfer yarışı, harcama yarışı içinde değiliz. Hem taraftarlarımızın talebini hem de kulübümüzün mali sportif ve idari kriterlerine azami dikkat göstererek, har vurup harman savurmadan, çok dikkatli bir şeçerek yaptığımıza inanıyorum."



"TRANSFER TERCİHLERİMİZ YÜKSEK"



"Tercihlerimiz kesinlikle taraftarlarımızın beklentisi olan optimal düzeyde. Allah utandırmasın. Camiamıza sevgili Kerem'in çok uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum. Roma bir günde kurulmadı. Azmedecek, bekleyecek, mücadele edecek, o formayı da kapacak ve inşallah tamamına erdirecek. Galatasaray'da daha büyük görevler alacak inşallah."



