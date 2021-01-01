"Murray dönerse, Lakers için en büyük tehdit Denver olabilir!" iddiası

NBA analisti Brian Geltzeiler, Los Angeles Lakers için Batı Konferansı'ndaki "en büyük tehdidin", Jamal Murray'nin sağlıklı olması durumunda Denver Nuggets olduğunu söyledi.



"SiriusXM NBA Radio" isimli podcast'e konuk olan Geltzeiler, Nikola Jokic ve arkadaşlarının, yıldızlarla dolu Lakers kadrosu için nasıl en büyük tehdit olduğunu açıkladı:



"Bence Lakers'ı NBA finallerine gitmekten alıkoyan en büyük tehdit, geçen yıl bunu başaran Phoenix Suns'a saygısızlık olmasın ama, Nikola Jokic ve Denver Nuggets. Çünkü Murray, playofflardan önce herhangi bir zamanda Denver'a sağlıklı bir şekilde dönerse, Batı'daki en iyi takım olurlar."



Geçen sezon Murray olmasa da, Nuggets Batı'nın en iyi takımlarından biriydi. Ancak bu yaz Russell Westbrook ile kadrosuna bir yıldız oyuncu daha ekleyen ve daha fazla derinlik kazanan Lakers, Batı'nın en favori takımı haline gelmişti.



