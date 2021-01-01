Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Murray dönerse, Lakers için en büyük tehdit Denver olabilir!" iddiası

NBA analisti Brian Geltzeiler, Los Angeles Lakers için Batı Konferansı'ndaki "en büyük tehdidin", Jamal Murray'nin sağlıklı olması durumunda Denver Nuggets olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA analisti Brian Geltzeiler, Los Angeles Lakers için Batı Konferansı'ndaki "en büyük tehdidin", Jamal Murray'nin sağlıklı olması durumunda Denver Nuggets olduğunu söyledi.

"SiriusXM NBA Radio" isimli podcast'e konuk olan Geltzeiler, Nikola Jokic ve arkadaşlarının, yıldızlarla dolu Lakers kadrosu için nasıl en büyük tehdit olduğunu açıkladı:

"Bence Lakers'ı NBA finallerine gitmekten alıkoyan en büyük tehdit, geçen yıl bunu başaran Phoenix Suns'a saygısızlık olmasın ama, Nikola Jokic ve Denver Nuggets. Çünkü Murray, playofflardan önce herhangi bir zamanda Denver'a sağlıklı bir şekilde dönerse, Batı'daki en iyi takım olurlar."

Geçen sezon Murray olmasa da, Nuggets Batı'nın en iyi takımlarından biriydi. Ancak bu yaz Russell Westbrook ile kadrosuna bir yıldız oyuncu daha ekleyen ve daha fazla derinlik kazanan Lakers, Batı'nın en favori takımı haline gelmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal