Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın açıklamalarda bulundu.



"SEFEROVIC'E GÜVENİYORUZ"



Yakın, Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Haris Seferovic için "Uzun ve ciddi bir sakatlıktan çıktı. Galatasaray gibi büyük bir takımda oynuyor. Forvet pozisyonunda rekabet var. Zamana ihtiyacı var. Biraz sabır gerekiyor. Kendi güvenini kazanmalı. Biz, ona güveniyoruz. Bizim için çok önemli. Galatasaray'da oynamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.



İşte İsviçre'nin grubu;



I GRUBU

İsviçre

İsrail

Romanya

Kosova

Belarus

Andorra



















