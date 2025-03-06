Murat Uçkun: 'Değişen hiç bir şey olmadı'

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, deplasmanda Ankragücü'ne 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI"



Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise yaptıkları hatalardan dolayı maçı kaybettiklerini vurgulayarak, "Önceki haftalardan değişen bir şey olmadı ve maçı kaybettik. Ancak maç sonunda eski kalecimiz Ertaç Özbir ve Mahmut Tekdemir'in soyunma odamıza gelip çocukları tebrik etmesi, formalarını vermesi, malzeme desteğinde bulunması ve onların bu mücadelelerini takdir etmesi örnek bir davranış oldu." değerlendirmesini yaptı.



