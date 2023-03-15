Murat Sancak'tan istifa sinyali!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, görevi bırakacağına dair sinyaller verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak'tan istifa sinyali!
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15 Mart 2023 17:53
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, görevi bırakacağına dair sinyaller verdi.

"AYRILIKLAR BAZEN HELALLEŞMEDİR"

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, sosyal medyadaki hareketiyle ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Instagram profilinin biografisine "Ayrılıklar bazen helalleşmedir" şeklinde not ekleyen Murat Sancak, başkanlığı bırakacağı yönündeki söylentileri arttırdı.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Radyospor'a konuşan Murat Sancak, istifa iddialarına ilişkin soruya; "İstifa edeceğim demiyorum. Pazar gününü bekleyin, açıklama yapacağım" yanıtını verdi.

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