Murat Sancak'tan istifa iddialarına cevap!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kendisi hakkında çıkan istifa iddialarına Mustafa Sandal'ın, "Pazara kadar değil, mezara kadar" şarkısıyla cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak'tan istifa iddialarına cevap!
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19 Mart 2023 11:12
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan istifa iddialarına cevap verdi.

Daha önce pazar günü açıklama yapacağını söyleyen Sancak, beklenen açıklamayı yaptı ve istifa haberlerine Mustafa Sandal'ın "Pazara kadar değil, mezara kadar" şarkısıyla cevap verdi.

Sancak, söz konusu şarkının videosunu paylaştı ve, "Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, (istifa et diyenler) cevabım şarkı sözlerinde, ayrıca çok üzülmeyin her günü sizin için bayram ilan edip, her gün birinizi Başkan vekili olarak atayacağım, buyurun gelin, görün yaşayın, siz istediniz diye. Yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam" ifadelerini yazdı.

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