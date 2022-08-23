Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.



Murat Sancak "Konuşmayacağım, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Galibiyeti kaçırdık diyorum, maçı çevirebilirdik. Bunun Adana'sı da var. Onlar bizden 3 puanı aldı, biz de onlardan alır ödeşiriz inşallah. 11+11'in dışındakilere rica ediyorum adaletli olun. Başka bir şey demiyorum. Hakem demiyorum, ben hakemleri severim ama bu haftanın en önemli maçı bu. Liderlik maçı, ona göre dikkat emek lazım. Adalet herkese lazım. Fenerbahçe'ye de lazım. Bana değil, herkese adalet. Fenerbahçe'yi de Adana Demirspor'u da tebrik ediyorum " ifadelerini kullandı.



Hakemlerle ilgili sorular üzerine Murat Sancak "Hakem rol oynadı diyemiyorum. Hakemin takdirini Erman hoca, Ahmet hoca onlar bakarlar. Sarılara kırmızılara dikkat etmek lazım. İkinci kırmızı karta da bakmak lazım. Bütün futbolseverleri ben çok severim. Futbolu futbol gibi oynamak lazım. Bazen de sinirlendiriyorlar beni, Allah herkesin yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.



MONTELLA'DAN HAKEME TEPKİ



Öte yandan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, meslektaşını sakinleştirdi. İkili kısa süre konuştu.





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