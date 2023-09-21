Muleka'ya Şenol Güneş engeli

Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka'nın, Afrika kıtasına dönüşünü Şenol Güneş engelledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Muleka'ya Şenol Güneş engeli
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21 Eylül 2023 09:15
Beşiktaş'ta transferi çok konuşulan Jackson Muleka da transfer gerçeği ortaya çıktı.

Golcü oyuncu Muleka için Yunanistan'ın PAOK Selanik ve Mısır'ın Al Ahly takımının temsilcileri İstanbul'a geldi.

Yunan ekibi 5 milyon euro'ya kadar çıktı. Sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Muleka, iki ekibe de ilgi gösterdi.

HOCA VETO ETTİ 

Ancak Şenol Güneş teklifi reddetti. Beşiktaş yönetimi de 10 milyon euro fiyat biçince görüşmeler gelişmeden sona erdi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kadrosuna katılan Kongolu forvet siyah beyazlılarda 42 karşılaşmada 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Muleka'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 

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