Muhammet Demir, Konyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, forvet hattını Muhammet Demir ile güçlendirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



İşte Konyaspor'un açıklaması:



"Konyaspor'umuz, forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşen imza töreni ile Muhammet Demir'i renklerimize bağladık.



Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet, Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK forması giydi. Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 29'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maçta forma giydi ve 6 gol attı."





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