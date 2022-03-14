Muhammed ve Ömer Bayram cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
Dakikalar 68'i gösterdiğinde oyundan alınan isimler arasında yer alan Mustafa Muhammed, yavaş hareket ettiği gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Muhammed'in ardından, 86. dakikada Ghezzal'a faulü sonrası sarı kart gören Ömer Bayram da cezalı duruma düştü.
İki futbolcu da gelecek hafta Gaziantep FK maçında oynayamayacak.
Dakikalar 68'i gösterdiğinde oyundan alınan isimler arasında yer alan Mustafa Muhammed, yavaş hareket ettiği gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Muhammed'in ardından, 86. dakikada Ghezzal'a faulü sonrası sarı kart gören Ömer Bayram da cezalı duruma düştü.
İki futbolcu da gelecek hafta Gaziantep FK maçında oynayamayacak.