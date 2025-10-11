11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Muğlaspor seriyi sürdürmek istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son maçında evinde Erbaaspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yapan Muğlaspor, 8'inci hafta maçında deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek.

11 Ekim 2025 16:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında evinde Erbaaspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yapan Muğlaspor 8'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek.

Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde saat 15.00'te başlayacak maçta Yunus Dursun düdük çalacak. Muğlaspor'da geçen hafta kırmızı kart gören orta saha Jemal Kizilatesh müsabakada görev alamayacak.

Muğlaspor teknik direktörü Besim Durmuş, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, "Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Rakibimiz İskenderunspor da üst sıraları hedefliyor. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
