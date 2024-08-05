Muğlaspor'a kaleci takviyesi

TFF 3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli kulübü olan Muğlaspor, geçen sezon Kepezspor'da şampiyonluk yaşayan kaleci Mehmet Mert İslah'ı renklerine bağladı.



Futbola Osmaniye Akdenizspor ile başlayan ve Kasımpaşa altyapısına transfer olan 22 yaşındaki genç eldiven Antalya Kemerspor ile profesyonelliğe adım attı. Geçen yıl şampiyonluk sevinci yaşayan genç eldiven kariyerinde Osmaniyespor formasını da giydi. Mert İslah için Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu ve Basın Sözcüsü Barış Yayman'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU