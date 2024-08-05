Muğlaspor'a kaleci takviyesi

TFF 3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli kulübü olan Muğlaspor, geçen sezon Kepezspor'da şampiyonluk yaşayan kaleci Mehmet Mert İslah'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Muğlaspor'a kaleci takviyesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2024 16:19
TFF 3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli kulübü olan Muğlaspor, geçen sezon Kepezspor'da şampiyonluk yaşayan kaleci Mehmet Mert İslah'ı renklerine bağladı.

Futbola Osmaniye Akdenizspor ile başlayan ve Kasımpaşa altyapısına transfer olan 22 yaşındaki genç eldiven Antalya Kemerspor ile profesyonelliğe adım attı. Geçen yıl şampiyonluk sevinci yaşayan genç eldiven kariyerinde Osmaniyespor formasını da giydi. Mert İslah için Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu ve Basın Sözcüsü Barış Yayman'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery