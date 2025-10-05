Muğla'da '6. Kano Fest 2025' etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde "6. Kano Fest 2025" etkinliği gerçekleştirildi.Köyceğiz Su ve Doğa Sporları Derneği organizasyonuyla, çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle yapılan etkinliğe çeşitli illerden kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 500 kişi katıldı.Kaya Mezarları önünde toplanan katılımcılar, Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında yaklaşık 10 kilometre kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.Kano tutkunları etkinliğin ikinci etabında ise Köyceğiz Gölü'nün Karabatak mevkisinden başlayarak Mantık Burnu'na kürek çekti.Etkinlikte bazı katılımcılar Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için Filistin bayrağı açtı.Kanocuların göl ve kanaldan geçişleri sırasında Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile sağlık ekipleri güvenlik tedbiri aldı.Organizasyon Koordinatörü Emre Karakaş, yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağaları ve Kaptan June için kürek çektiklerini festivalde aynı zamandada yapıldığını söyledi.Karakaş, yabancıların da katıldığı etkinliği uluslararası hale getirmeyi ve gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.Kano gezgini Şenol Özdemir iseifadelerini kullandı.Yiğit Turgut da İzmir'de 20 kişilik grup olarak geldikleri festivale ikinci kez katıldığını belirtti.Etkinlikte çok güzel ağırlandıklarını dile getiren Turgut,dedi.