05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
0-171'
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
0-00'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
0-01'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
1-029'
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
0-00'
05 Ekim
Everton-C.Palace
0-00'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
0-00'
05 Ekim
Wolves-Brighton
0-00'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
0-0DA
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Muğla'da "6. Kano Fest 2025" etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde "6. Kano Fest 2025" etkinliği düzenlendi.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Muğla'da '6. Kano Fest 2025' etkinliği düzenlendi
Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde "6. Kano Fest 2025" etkinliği gerçekleştirildi.

Köyceğiz Su ve Doğa Sporları Derneği organizasyonuyla, çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle yapılan etkinliğe çeşitli illerden kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 500 kişi katıldı.

Kaya Mezarları önünde toplanan katılımcılar, Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında yaklaşık 10 kilometre kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.


Kano tutkunları etkinliğin ikinci etabında ise Köyceğiz Gölü'nün Karabatak mevkisinden başlayarak Mantık Burnu'na kürek çekti.

Etkinlikte bazı katılımcılar Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için Filistin bayrağı açtı.

Kanocuların göl ve kanaldan geçişleri sırasında Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile sağlık ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

Organizasyon Koordinatörü Emre Karakaş, yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağaları ve Kaptan June için kürek çektiklerini festivalde aynı zamanda "Filistin vurgusu" da yapıldığını söyledi.

Karakaş, yabancıların da katıldığı etkinliği uluslararası hale getirmeyi ve gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Kano gezgini Şenol Özdemir ise "Her yıl buradaki etkinliğe katılıyorum. Bu yıl altıncısı düzenlenen festival, Kaptan June ve caretta carettalar için düzenlendi. Biz de Filistin'deki zulme 'dur' demek için katıldık." ifadelerini kullandı.

Yiğit Turgut da İzmir'de 20 kişilik grup olarak geldikleri festivale ikinci kez katıldığını belirtti.

Etkinlikte çok güzel ağırlandıklarını dile getiren Turgut, "Harika bir sabah geçirdik. Burada olmak harika, doğası mükemmel. Gelecek yıl da herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

