Muğla Atatürk Stadı'nda çalışmalar başladı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'un maçlarını oynadığı Muğla Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğla Atatürk Stadı'nda çalışmalar başladı
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13 Temmuz 2024 16:16
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'un maçlarını oynadığı Muğla Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmalarına başlandı. Muğla Atatürk Stadyumu'nda depreme dayanıklılık testi sonucunda yıkım kararı verilen betonarme açık tribünün yenilenmesi amaçlı yıkım çalışmaları başladı.

Açık tribünün yıkımının tamamlanması sonrasında üstü kapalı çelik tribün yapımına geçilecek. İnşa edilecek tribünün altına çok amaçlı salonlar ve soyunma odaları yapılacak.

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