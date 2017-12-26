  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..
  •  
    Olay açıklama! ''Eğer bu şampiyonluk giderse...''
  •  
    UEFA merakla beklenen o 50 ismi açıkladı! Liste!
  •  
    Terim Trabzon maçında bir sürpriz deneyebilir...
  •  
    Kartal, Negredo yerine eski golcüsünü alacak...

Mourinho'nun istediği Brezilyalı futbolcu

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği Brezilyalı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Mourinho'nun istediği Brezilyalı futbolcu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 11:42
İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United, Fransız ekibi Bordeaux'un Brezilyalı oyuncusu Malcom'u renklerine bağlamak istiyor.

İngiliz ekibinin teknik patronu Jose Mourinho, hücum hattını kuvvetlendirmek için transfer listesini hazırladı. Portekizli teknik adam, Bordeaux'nun yaşındaki forveti Malcom'u kadrosunda görmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar, Malcom için devre arasında 45 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. 

Genç oyuncu devre arasında bırakmak istemeyen Fransız ekibi ise genç yeteneğin bonservis bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi.
Malcom, Bordaeux formasıyla bu sezon 18 maça çıktı ve 7 gol 4 asistlik performans ortaya koyduSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Ford/otosan Transit
2003 FORD TRANSİT 163 BG 14 1 KİŞİLİK PL
22.750 TL
Volkswagen Passat
2011 PASSAT DSG F1 OTOMATİK VİTES 1.4 TS
69.900 TL
Karsan J9
2015 KARSAN JEST 15 1 ENGELLİ RAMP. PLAK
92.500 TL
Hyundai Accent
Hyundai Accent - 1.5 Gl Sedan (y)
19.750 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için