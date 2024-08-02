Mourinho üstünü çizdi: Krunic

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rade Krunic'in üzerini tamamen çizdi. Bosnalı futbolcu olağanüstü bir durum olmadığı taktirde bundan sonra kulübede olacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Mourinho üstünü çizdi: Krunic
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02 Ağustos 2024 07:59
Son güncelleme 02 Ağustos 2024 08:00
Fenerbahçe'de artık Rade Krunic'in üstü tamamen çizildi.

Lugano ile oynanan ilk maçta 90 dakika görev yapan, rövanşta ise kötü performansının ve taraftar tepkisinin ardından oyundan alınan Bosnalı futbolcunun ekstra bir durum olmadığı sürece yedek kulübesinde kalacağı öğrenildi.

Krunic'in aksine sakatlıktan çok iyi dönen ve Lugano ile oynanan rövanş maçında mücadele ve fizik gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren İsmail Yüksek merkez orta sahada görev alacak.

Jose Mourinho'nun da ne olursa olsun hiçbir şekilde artık Krunic tercihini değerlendirmeyeceği, geçen sezonun ilk 11'inde değişilmez isim olan İsmail ile yoluna devam edeceği bildirildi.

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