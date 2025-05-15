Mourinho, taleplerini sundu: Yönetim adı saklanan o isimle anlaştı!

Süper Lig'de gelecek sezonun transfer ve kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de birçok ayrılık ve takviye yapılması bekleniyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Teknik ekip ve yönetim takımın hızını artırma konusunda mutabık kalırken, Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde katıldığı programda bu konuyu açıkça dile getirmişti. Öte yandan Jose Mourinho bu bağlamda yönetime transfer taleplerini sundu. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçeli idarecilerden 4 transfer istedi.
4 MEVKİYE TAKVİYE
Mourinho'nun yönetimden kaleci, orta saha, sol kanat ve forvet takviyesi talep etti. Sezon sonunda Dominik Livakovic ile vedalaşılması planlanırken, kaleye kalitesi tartışılmayacak bir isim alınacak. Portekizli teknik adamın orta saha için etkili paslarıyla oyunu domine edebilecek bir futbolcu talep etti.
FORVETTE HEDEF OSIMHEN ETKİSİ YARATACAK BİR İSİM
Forvet hattında da ciddi değişimler yaşanması beklenen Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile yollar ayrılacak. Cazip teklif gelmesi durumunda En-Nesyri ile de ayrılık ihtimali doğabilir. Cenk Tosun'la ise ayrılık için masaya oturulacak. Fenerbahçe yönetiminin hedefi, Victor Osimhen etkisi yaratacak bir golcü transfer etmek.
MAXIMIN YERİNE ADI SAKLANAN BİR KANAT
Son olarak sol kanatta Saint-Maximin ile yollar ayrılacak ve hızlı, istikrarlı bir transfer yapılacak. Fenerbahçe'nin sol kanat için adı sır gibi saklanan bir futbolcuyla anlaştığı ve sezonun bitmesiyle birlikte imzaların atılacağı öne sürüldü.
Teknik ekip ve yönetim takımın hızını artırma konusunda mutabık kalırken, Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde katıldığı programda bu konuyu açıkça dile getirmişti. Öte yandan Jose Mourinho bu bağlamda yönetime transfer taleplerini sundu. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçeli idarecilerden 4 transfer istedi.
4 MEVKİYE TAKVİYE
Mourinho'nun yönetimden kaleci, orta saha, sol kanat ve forvet takviyesi talep etti. Sezon sonunda Dominik Livakovic ile vedalaşılması planlanırken, kaleye kalitesi tartışılmayacak bir isim alınacak. Portekizli teknik adamın orta saha için etkili paslarıyla oyunu domine edebilecek bir futbolcu talep etti.
FORVETTE HEDEF OSIMHEN ETKİSİ YARATACAK BİR İSİM
Forvet hattında da ciddi değişimler yaşanması beklenen Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile yollar ayrılacak. Cazip teklif gelmesi durumunda En-Nesyri ile de ayrılık ihtimali doğabilir. Cenk Tosun'la ise ayrılık için masaya oturulacak. Fenerbahçe yönetiminin hedefi, Victor Osimhen etkisi yaratacak bir golcü transfer etmek.
MAXIMIN YERİNE ADI SAKLANAN BİR KANAT
Son olarak sol kanatta Saint-Maximin ile yollar ayrılacak ve hızlı, istikrarlı bir transfer yapılacak. Fenerbahçe'nin sol kanat için adı sır gibi saklanan bir futbolcuyla anlaştığı ve sezonun bitmesiyle birlikte imzaların atılacağı öne sürüldü.