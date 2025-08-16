Mourinho'nun Göztepe hedefi

Fenerbahçe SÜper Lig'de sezonu Göztepe deplasmanında açıyor.
Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Feyenoord maçı nedeniyle ilk haftadaki Alanyaspor karşılaşması ertelenen sarı-lacivertliler, İzmir'de kazanıp moralli bir başlangıç yapmak istiyor.
Teknik Direktör Jose Mourinho da öğrencileri ile bir toplantı yaptı, 3 puan dışında bir sonucu kabul etmeyeceğini vurguladı.
BİZ KAZANALIM
Feyenoord'u eleyip iyi bir hava yakaladıklarını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, geçen sezon Göztepe deplasmanında 2 kritik puan kaybettiklerini hatırlatıp "Bu kez kazanan biz olmalıyız. Taraftarımızla aramızda iyi bir bağ kuruldu. Bunu bozmamanın tek yolu galibiyet. Benfica karşılaşması öncesi herhangi bir kayıp istemiyorum" diye konuştu.
