Mourinho'nun gözdesi Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'nin bonservisini satın aldığı Çağlar Söyüncü, performansıyla şimdiden Jose Mourinho'nun gözde isimlerinden biri oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mourinho'nun gözdesi Çağlar Söyüncü
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19 Temmuz 2024 09:05
Geçen sezon Atletico Madrid'ten kiralanan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'ye kısa zamanda adapte olmuş, sakatlıklar dışında formasını kaptırmamıştı.

Özellikle RAMS Stadı'nda 1-0 kazanılan maçta Galatasaray'a attığı gol ile Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te Türk Milli Takım kadrosunda yer alamamıştı.

Sakatlıktan dönüp, takıma katılan savunmacı, Mourinho'nun da gözdeleri arasına girmeyi başardı. Milli oyuncu takımımın bu sezon da savunmadaki en büyük güvencesi olacak.



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