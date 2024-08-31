Mourinho ilk defa aynı 11'le sahaya çıktı

Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek sahasında etkileyici bir galibiyet aldı. Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı 11 ile sahaya çıkarken, tek eksik Bright Osayi-Samuel oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mourinho ilk defa aynı 11'le sahaya çıktı
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31 Ağustos 2024 13:29
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 17:47
Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmesini bildi.

Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı ilk 11 ile takımını sahaya sürdü.

Sezon başından beri hem sakatlık hem de transferler dolayısıyla aynı kadroyla sahaya çıkamayan Portekizli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında aynı 11'i değerlendirdi.

TEK EKSİK OSAYİ-SAMUEL

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor karşısında tek eksik Bright Osayi-Samuel oldu.

Bileğindeki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçına da yetişemedi.

Öte yandan Samet Akaydın, Luan Peres, Rade Krunic, Ryan Kent ve Miha Zajc teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

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