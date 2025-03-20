Mourinho'dan takıma moral aşısı!

Fenerbahçe, Rangers'a elenmenin ardından Samsunspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Hem taraftarların hem de oyuncuların morali dibe vururken, Jose Mourinho takımı ayağa kaldırmak için harekete geçti.



Milli araya rağmen oyuncularına sadece bir gün izin veren Portekizli teknik adam, Bodrumspor maçının hazırlıklarına vakit kaybetmeden başladı. 13 futbolcunun milli takımlarda olması nedeniyle eksik bir kadroyla çalışan Fenerbahçe'de Mourinho, antrenmanda oyuncularına konuşma yaptı.



"ÜZÜLECEK VAKTİMİZ YOK"



Portekizli teknik adamın, "Üzülecek vaktimiz yok. Hemen ayağa kalkacağız. Ligde hiçbir şey bitmedi. Türkiye Kupası'nda çok önemli bir derbiye çıkacağız. Samsun maçı geride kaldı, önümüze bakacağız" dediği belirtildi. Mourinho'nun, Samsunspor maçı performansıyla ilgili olarak, "Terinizin son damlasına kadar mücadele ettiğinizi gördüm. Pozisyonlara da girdik ama atamadık. Gol atamayınca da kazanamıyorsunuz. Ancak futbolda bu durum her takımın başına gelebilir. İddia ediyorum, böyle oynamaya devam edersek önümüzde hiçbir takım duramaz" dediği öğrenildi.



"ŞAMPİYONLUK YARIŞI BİTMEDİ"



Şampiyonluk yolunda hala iddialı olduklarını belirten Mourinho, "Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece biz bu yarışın içindeyiz. Fenerbahçe için, bu takıma gönül veren milyonlar için mücadele etmeye devam etmeliyiz" diyerek takımı motive etti.







