Mourinho'dan Galatasaray'a dört gönderme

Fenerbahçe'nin teknik patronu Jose Mourinho, Samsunspor maçı sonrası konuşmalarında Galatasaray'a göndermelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Galatasaray'a dört gönderme
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20 Ekim 2024 22:51
Son güncelleme 20 Ekim 2024 23:15
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-2 biten Samsunspor maçının ardından flaş röportajda ve basın toplantısında dört yerde Galatasaray'ı hedef alan imalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajda Mourinho, "İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, ikinci olarak "Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek, göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin yediği ikinci golle ilgili gelen soruya Mourinho, "Yemiş olduğumuz ikinci gol; sadece Fenerbahçe böyle bir gol yer. Çünkü, diğer takımlara böyle bir gol verilmez." cevabını verdi.

Mourinho son olarak, "Bu ligi biliyoruz. Bazı takımlar daha kolay maç kazanıyor. Bizler de lig sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum." göndermesinde bulundu. 

 
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