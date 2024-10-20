Mourinho'dan Galatasaray'a dört gönderme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-2 biten Samsunspor maçının ardından flaş röportajda ve basın toplantısında dört yerde Galatasaray'ı hedef alan imalarda bulundu.Yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajda Mourinho, "." ifadelerini kullandı.Portekizli teknik adam, ikinci olarak "." açıklamasını yaptı.Fenerbahçe'nin yediği ikinci golle ilgili gelen soruya Mourinho, "" cevabını verdi.Mourinho son olarak, "Bizler de lig sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum." göndermesinde bulundu.