Motosiklet yarışlarında yeni sezon 6 Mayıs'ta İzmir'de başlayacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), 2023 yılı sezonunun 6-7 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek Türkiye Enduro&ATV Şampiyonası'yla başlayacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre; motokros, enduro, süper enduro ve sujeti kategorilerinin düzenleneceği tarihler belli oldu.
Türkiye'de yeni sezon 6 Mayıs'ta, İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek Türkiye Enduro&ATV Şampiyonası'yla başlayacak. Pist, süpermoto ve drag yarışlarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.
TMF'nin 4 kategoride belli olan 2023 yılı yarış takvimi şöyle:
Türkiye Motokros Şampiyonası:
20-21 Mayıs: Afyonkarahisar
10-11 Haziran: Gönen
16-17 Eylül: İstanbul
14-15 Ekim: Edirne
4-5 Kasım: Fethiye
Türkiye Enduro&ATV Şampiyonası:
6-7 Mayıs: Bergama
23-24 Eylül: Kocaeli
11-12 Kasım: Kayseri
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası:
15-16 Temmuz: İznik
12-13 Ağustos: Kartepe
7-8 Ekim: Fethiye
Türkiye Sujeti Şampiyonası:
3-4 Haziran: Kocaeli
7-9 Temmuz: Bodrum
23-24 Eylül: Kayseri.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre; motokros, enduro, süper enduro ve sujeti kategorilerinin düzenleneceği tarihler belli oldu.
Türkiye'de yeni sezon 6 Mayıs'ta, İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek Türkiye Enduro&ATV Şampiyonası'yla başlayacak. Pist, süpermoto ve drag yarışlarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.
TMF'nin 4 kategoride belli olan 2023 yılı yarış takvimi şöyle:
Türkiye Motokros Şampiyonası:
20-21 Mayıs: Afyonkarahisar
10-11 Haziran: Gönen
16-17 Eylül: İstanbul
14-15 Ekim: Edirne
4-5 Kasım: Fethiye
Türkiye Enduro&ATV Şampiyonası:
6-7 Mayıs: Bergama
23-24 Eylül: Kocaeli
11-12 Kasım: Kayseri
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası:
15-16 Temmuz: İznik
12-13 Ağustos: Kartepe
7-8 Ekim: Fethiye
Türkiye Sujeti Şampiyonası:
3-4 Haziran: Kocaeli
7-9 Temmuz: Bodrum
23-24 Eylül: Kayseri.
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