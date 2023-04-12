Motosiklet yarışlarında yeni sezon 6 Mayıs'ta İzmir'de başlayacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), 2023 yılı sezonunun 6-7 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek Türkiye Enduro&ATV Şampiyonası'yla başlayacağını duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre; motokros, enduro, süper enduro ve sujeti kategorilerinin düzenleneceği tarihler belli oldu.



Türkiye'de yeni sezon 6 Mayıs'ta, İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek Türkiye Enduro&ATV Şampiyonası'yla başlayacak. Pist, süpermoto ve drag yarışlarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.



TMF'nin 4 kategoride belli olan 2023 yılı yarış takvimi şöyle:



Türkiye Motokros Şampiyonası:



20-21 Mayıs: Afyonkarahisar



10-11 Haziran: Gönen



16-17 Eylül: İstanbul



14-15 Ekim: Edirne



4-5 Kasım: Fethiye



Türkiye Enduro&ATV Şampiyonası:



6-7 Mayıs: Bergama



23-24 Eylül: Kocaeli



11-12 Kasım: Kayseri



Türkiye Süper Enduro Şampiyonası:



15-16 Temmuz: İznik



12-13 Ağustos: Kartepe



7-8 Ekim: Fethiye



Türkiye Sujeti Şampiyonası:



3-4 Haziran: Kocaeli



7-9 Temmuz: Bodrum



23-24 Eylül: Kayseri.





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