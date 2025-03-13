Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) 15-16 Mart tarihlerinde Kayseri Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek etabına sporseverleri ve vatandaşları davet etti.



TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, yapılan açıklamada, organizasyonun Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor etkinlikleri arasında gösterildiğini belirterek, "Bu organizasyon, sporun gelişimine olduğu kadar ülkemizin ekonomisine ve turizmine de büyük katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonanın televizyon, internet ve sosyal medya yayınlarıyla 86 ülkeye ulaşmasının hedeflendiğini anlatan Vefa, "Dünyanın dört bir yanından en iyi snowcross sporcuları, Erciyes'te izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak." ifadelerini kullandı.



Şampiyonanın Finlandiya ayağında Türkiye adına yarışan ilk Türk sporcu unvanını kazanan Galip Alp Baysan da Erciyes'te dereceye girmek için mücadele edeceğini anlatan Vefa, "Bu organizasyon motosiklet sporlarına olan ilginin artmasına katkı sağlıyor. Tüm sporseverleri ve halkımızı Erciyes'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



