MotoGP'de yeni sezon Katar'da başlıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2024 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.



Katar'ın Lusail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte 22 tur üzerinden yapılacak yarış, TSİ 20.00'de start alacak.



Toplam 21 yarışın düzenleneceği organizasyonda Kazakistan, bu yıl ilk kez bir MotoGP yarışına ev sahipliği yapacak,



2024 sezonu, 17 Kasım'da İspanya'da koşulacak Valencia Grand Prix'siyle sona erecek.



Ducati Lenovo'nun 27 yaşındaki İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, son iki sezonda şampiyonluk ipini göğüslemişti.



MotoGP'de 2024 sezonunun takvimi şöyle:



10 Mart: Katar Grand Prix



24 Mart: Portekiz Grand Prix



14 Nisan: ABD Grand Prix



28 Nisan: İspanya Grand Prix



12 Mayıs: Fransa Grand Prix



26 Mayıs: Katalonya Grand Prix



2 Haziran: İtalya Grand Prix



16 Haziran: Kazakistan Grand Prix



30 Haziran: Hollanda Grand Prix



7 Temmuz: Almanya Grand Prix



4 Ağustos: Büyük Britanya Grand Prix



18 Ağustos: Avusturya Grand Prix



1 Eylül: Aragon Grand Prix



8 Eylül: San Marino Grand Prix



22 Eylül: Hindistan Grand Prix



29 Eylül: Endonezya Grand Prix



6 Ekim: Japonya Grand Prix



20 Ekim: Avustralya Grand Prix



27 Ekim: Tayland Grand Prix



3 Kasım: Malezya Grand Prix



17 Kasım: Valencia Grand Prix





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