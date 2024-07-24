Montero'nun talipleri artıyor!

Beşiktaş forması giyen Francisco Montero'nun ülkesi İspanya'dan talipleri her geçen gün artıyor.
Montero için daha önce Alaves ve Espanyol devreye girmişti. İspanya'dan 25 yaşındaki futbolcu için yeni bir iddia daha gündeme geldi.
ZARAGOZA DA İLGİLENİYOR
Savunmasına takviye yapmak isteyen Real Zaragoza'nın da Montero ile ilgilendiği belirtildi. Ancak Montero'nun Beşiktaş'ta 1.5 milyon euro'dan fazla kazandığı ve İspanyol futbolcunun maaşının Zaragoza'ya transferi zorlaştırdığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ ÇÖZÜM ARIYOR
Beşiktaş'ın sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Montero konusunda çözüm aradığı belirtildi. Siyah-beyazlıların istediği teklifi alamazsa Montero'nun sözleşmesini feshetme ihtimali de olduğu öne sürüldü.
Yabancı kontenjanını açmak isteyen Beşiktaş'ın, Montero için İspanya'dan gelecek olası bir resmi teklif durumunda 25 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay vermesi bekleniyor.
Beşiktaş'tan daha önce Hamburg ve Arouca'ya kiralık olarak giden Montero, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 46 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Montero için daha önce Alaves ve Espanyol devreye girmişti. İspanya'dan 25 yaşındaki futbolcu için yeni bir iddia daha gündeme geldi.
ZARAGOZA DA İLGİLENİYOR
Savunmasına takviye yapmak isteyen Real Zaragoza'nın da Montero ile ilgilendiği belirtildi. Ancak Montero'nun Beşiktaş'ta 1.5 milyon euro'dan fazla kazandığı ve İspanyol futbolcunun maaşının Zaragoza'ya transferi zorlaştırdığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ ÇÖZÜM ARIYOR
Beşiktaş'ın sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Montero konusunda çözüm aradığı belirtildi. Siyah-beyazlıların istediği teklifi alamazsa Montero'nun sözleşmesini feshetme ihtimali de olduğu öne sürüldü.
Yabancı kontenjanını açmak isteyen Beşiktaş'ın, Montero için İspanya'dan gelecek olası bir resmi teklif durumunda 25 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay vermesi bekleniyor.
Beşiktaş'tan daha önce Hamburg ve Arouca'ya kiralık olarak giden Montero, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 46 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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