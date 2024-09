Montella'dan Galler uyarısı!

A Milli Futbol Takımı, Galler maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın her fırsatta oyuncularıyla toplantı yaptığı ve 'iyi başlayalım' vurgusu yaptığı öğrenildi.



"SİZE GÜVENİYORUM"



Galler ile tarihimizde yaptığımız 9 maçta 3 galibiyet aldığımızı hatırlatan İtalyan teknik adam, "Siz de biliyorsunuz ki milli maçlar çok farklı duygularla oynanıyor. Rakibimiz ile 9 maça çıkıp 3 galibiyet almışız. Özellikle deplasmanda hiç galibiyetimizin olmaması bizim için önemli bir detay. Bunu bozmak bizim elimizde. Ben size güveniyorum. Çıkıp ilk zaferimize ulaşacağız" dediği bildirildi.



"EN HAZIR OLAN OYNAYACAK"



İlk 11'e karar verdiğini de belirten Montella, "Her zaman en hazır olan oynayacaktır. Bu mücadelede de öyle olacak. Pazartesi gününden itibaren çalışmalarımıza başladık. Hepinizin bu maçın öneminin farkında. Her takımın ilk hedefi ilk maçı kazanıp grup maçlarına mo ralli başlamaktır. Bizim için de öyle olması lazım. Gücümüzün farkında olalım. En hazır kimse o sahaya çıksın ve idmanlarda ne çalıştıysak bunu sahaya yansıtsın. Benim tek isteğim bu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.





