Souness: "Mourinho'dan intikamını alır"

İskoç; teknik adam, İngiltere'de yayın yapan Daily Mail'deki yazısında, "Mourinho, De Bruyne'u; Chelsea'den Wolfsburg'a sattığında aksilikler yaşadı. Galatasaray, bu transferi gerçekleştirirse De Bruyne, Mourinho'dan intikamını alır" ifadelerine yer verdi.

, Fotoğraf; Imago
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Souness: 'Mourinho'dan intikamını alır'
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07 Nisan 2025 09:58
Son güncelleme 07 Nisan 2025 10:00
Manchester City'den ayrılma kararı alan Belçikalı yıldız De Bruyne'ün adı Galatasaray'la ciddi bir şekilde anılmaya başladı.

İngiliz basını, sarı-kırmızılıların 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer etmekte ısrarlı olduğunu yazdı. 1995- 1996 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Graeme Souness, Daily Mail'deki köşesinde bu konuya değindi.

Souness, De Bruyne ile Jose Mourinho arasında Chelsea'de yaşadığı sıkıntıya dikkat çekip "Jose Mourinho onu Wolfsburg'a sattığında Chelsea'de ilk başta bir aksilik yaşadı. İngiltere'ye döndüğünde Manchester City'de tüm özelliklere sahip bir oyuncu gördü. Galatasaray'a giderse onu gönderen Mourinho'dan intikam alabilir" ifadelerine yer verdi. 

 
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