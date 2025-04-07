ÇBK Mersin'in kaptanları, Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa inanıyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 yıldır final etaplarına katılma hakkı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'in takım kaptanları Asena Yalçın ve Sinem Ataş, bu sezon şampiyonluk kupasını Mersin'e getirmek istediklerini söyledi.
Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanarak moral depolayan ÇBK Mersin'de oyuncular Asena Yalçın ve Sinem Ataş, 9-13 Nisan'da İspanya'da gerçekleşecek Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonu öncesi hedeflerini AA muhabirine anlattı.
Takım kaptanı Asena Yalçın, Avrupa Ligi'nde iki grup etabı ve yarı final play-in turunda oynadıkları 14 maçın 12'sini kazandıklarını hatırlattı.
Avrupa'da son aşamaya geldiklerini aktaran Asena, "6'lı Final'deyiz, bu bizim için çok gurur verici bir durum. Üç senedir buralardayız. Çeyrek finalde rakibimiz Tango Bourges Basket. Onları geçersek Valencia Basket ile oynayacağız. Sonra da finalde organizasyonun diğer ayağındaki eşleşmeye göre rakibimiz Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag ya da Beretta Famila Schio olacak. Biz hedefe doğru ilerliyoruz. Gerçekten çok iyi çalıştık. Biraz rahatsızlıklar, sakatlıklar devam ediyor ama iyi durumdayız. Oraya doğru hazırlanıyoruz." diye konuştu.
Asena, takımdaki tüm oyuncuların kupayı kazanma hedefine odaklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"(Kupaya) Çok yakınız, kişisel olarak da çok yakın hissediyorum. Kesinlikle şampiyon olmak istiyoruz. Daha önce o kupayı kaçırdık. Bu sene inşallah o şampiyonluk kupasını müzemize getirmek istiyoruz. ÇBK Mersin, bugüne kadar oynadığım 'takımdaşlığı' en iyi olan ekip. Herkes hem saha içinde hem de saha dışında birbiriyle çok uyumlu. O yüzden herkes hedefe inanıyor, birbirine güveniyor. Özellikle koçumuz Ahmet Kandemir'e uyum sağlamamızla beraber 'puzzle'ın eksik parçası da yerine oturdu. Şu an tam anlamıyla hazırız."
- Sinem: "Avrupa Ligi şampiyonluğunu Mersin'e getirmek istiyoruz"
İkinci kaptan Sinem Ataş da FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.
Avrupa Ligi'nde her maçın birbirinden zorlu olduğunu anlatan Sinem, "Avrupa Ligi, kadın basketbolunda Avrupa'nın en üst seviyesindeki organizasyonu. Biz buralarda olup basketbol oynamayı ve şampiyonluk elde etmeyi en büyük hedef olarak belirledik. Son 3 yıldır final etaplarında mücadele ediyoruz. Bu büyük bir başarı. İki sene önce final oynamıştık ama bu sene hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.
Sinem, organizasyonun çeyrek finalinde Fransa ekibi Tango Bourges Basket ile karışılacaklarını anımsatarak, şöyle konuştu:
"İnşallah maç maç ilerleyip önce yarı finale, sonra da finale çıkarak en büyük hedefimiz olan Avrupa Ligi şampiyonluğunu Mersin'e getirmek istiyoruz. Bu sene rekorlar kırdık. Taraftarlarımızla bir bütün olduk. Avrupa maçlarımıza çok büyük ilgi vardı. Onların desteği sayesinde Avrupa'da bu sezon sadece iki kez yenildik. Bu, çok önemli bir başarı. Onlar bize güvenmeye devam edip desteklerini her zamanki gibi göstermeyi sürdürsünler. Bu, bizim için çok iyi olacak."
ÇBK Mersin'in kaptanları, Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa inanıyor
ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası zaferinin ardından FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verecek. Takım kaptanları Asena Yalçın ve Sinem Ataş, hedeflerinin Mersin'e Avrupa Ligi kupasını getirmek olduğunu belirtti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 yıldır final etaplarına katılma hakkı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'in takım kaptanları Asena Yalçın ve Sinem Ataş, bu sezon şampiyonluk kupasını Mersin'e getirmek istediklerini söyledi.
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