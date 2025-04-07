Vizeye Girmeyen Finale Girebilir mi? 2025

Ancak, vizeye girmeyen finale girebilir mi? sorusuna kesin bir yanıt vermek için kurumunuzun akademik yönetmeliğini dikkatlice incelemeniz gerekmektedir.

Devamsızlık Sınırı: Bazı kurumlarda, vize sınavına girmemiş olsanız bile, dersin genel devamsızlık sınırını aşmadıysanız final sınavına girme hakkınız olabilir.



Mazeret Beyanı: Geçerli bir mazeretiniz (sağlık raporu, önemli bir ailevi durum vb.) varsa ve bu mazeretinizi okul yönetimine sunduysanız, vize sınavına girememiş olsanız bile final sınavına katılmanıza izin verilebilir. Bu durumda genellikle mazeret sınavı veya telafi sınavı imkanı da sunulabilir.



Dersin Özel Koşulları: Bazı derslerin özel yönetmeliklerinde, vize sınavının final notuna etkisi daha düşük olabilir veya vizeye girmemiş olmak final sınavına girmeye engel teşkil etmeyebilir.